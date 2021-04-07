【數字人幣】途牛旅遊和途虎養車支持數字人民幣支付

《經濟通通訊社７日專訊》數字人民幣Ａｐｐ日前更新顯示，工商銀行、農業銀行、中國銀

行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行國有六大行子錢包項下均新增了旅遊預訂平台「途牛旅遊」

。此外，交通銀行子錢包項下還新增了內地汽車保養服務平台「途虎養車」。（ａｃ）

