《經濟通通訊社７日專訊》數字人民幣Ａｐｐ日前更新顯示，工商銀行、農業銀行、中國銀
行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行國有六大行子錢包項下均新增了旅遊預訂平台「途牛旅遊」
。此外，交通銀行子錢包項下還新增了內地汽車保養服務平台「途虎養車」。（ａｃ）
07/04/2021 13:54
【數字人幣】途牛旅遊和途虎養車支持數字人民幣支付
《經濟通通訊社７日專訊》數字人民幣Ａｐｐ日前更新顯示，工商銀行、農業銀行、中國銀
行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行國有六大行子錢包項下均新增了旅遊預訂平台「途牛旅遊」
。此外，交通銀行子錢包項下還新增了內地汽車保養服務平台「途虎養車」。（ａｃ）
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