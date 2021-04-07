《經濟通通訊社７日專訊》位於廣州琶洲人工智能與數字經濟試驗區西區的阿里巴巴華南運
營中心４月６日正式投入使用，將容納６０００多名員工在此辦公。
據了解，依托華南運營中心，未來阿里巴巴將在電商、金融科技、物流、新零售等領域扎根
廣東，１０多項目業務將深耕廣州，深度服務中小商家。（ｃｔ）
07/04/2021 10:29
【大灣區】阿里巴巴華南運營中心投入使用，容納６千多名員工
《經濟通通訊社７日專訊》位於廣州琶洲人工智能與數字經濟試驗區西區的阿里巴巴華南運
營中心４月６日正式投入使用，將容納６０００多名員工在此辦公。
據了解，依托華南運營中心，未來阿里巴巴將在電商、金融科技、物流、新零售等領域扎根
廣東，１０多項目業務將深耕廣州，深度服務中小商家。（ｃｔ）
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