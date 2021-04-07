【聚焦數據】財新３月中國服務業ＰＭＩ轉升至５４﹒３創三個月高

《經濟通通訊社７日專訊》財新╱Ｍａｒｋｉｔ周二（６日）聯合公布，中國３月服務業採

購經理人指數（ＰＭＩ）升至５４﹒３，高於上月的５１﹒５，並結束此前三個月的下降趨勢，

連續１１個月位於擴張區間，並創下三個月最高；３月綜合ＰＭＩ亦升至５３﹒１，上月為

５１﹒７。

該指數呈現與官方非製造業ＰＭＩ類似的改善趨勢，隨著秋冬疫情逐步受控，服務業供給、

需求均較今年前兩月明顯轉好，帶動就業指數升至擴張區間，惟需警惕製造業和服務業通脹抬頭

，制約未來政策空間。



＊新增出口業務輕微下降，企業信心度明顯改善＊



服務業企業新接業務總量進一步增長，３月份新訂單錄得３個月來最顯著增速，為經營活動

帶來更強勁的擴張動力。新增出口業務輕微下降，說明增長動力主要源於內需轉強。部分企業反

映，疫情繼續抑制海外新訂單。新增業務量上升，導致產能壓力重新抬頭，積壓業務量在５個月

來首次錄得增長，惟積壓率尚算輕微。為擴張產能和處理訂單，服務業企業在３月份增加了用工

規模，增幅雖然尚小，但已扭轉了２月份的輕微下降趨勢。

３月份，企業信心度明顯改善，刷新２０１１年２月後最高記錄。企業預期未來一年經營活

動將會增長，原因普遍是相信疫情一旦結束，市場需求將會進一步復蘇。同時也有企業提到，新

產品投資和公司擴張計劃也會提振經營活動。



＊通脹壓力持續增加，制約未來政策騰挪空間＊



財新智庫高級經濟學家王喆點評表示，總體而言，新冠疫情後經濟的復蘇仍在持續，製造業

和服務業供求均位於擴張區間，但受秋冬局部疫情結束因素影響，兩者邊際改善速度有所分化：

製造業恢復速度連續第四個月下降，服務業則強勁反彈。通脹仍是未來關注的重點，製造業、服

務業成本端和收費端價格指數已升數月，通脹壓力不斷凸顯，制約了未來政策的騰挪空間，不利

於後疫情時期經濟的持續恢復。

王喆表示，相比旺盛的內需，外需仍有待改善，當月服務業新出口訂單指數連續第二個月低

於榮枯線，但收縮程度有限。服務業就業指數較前月大幅攀升３個百分點，重回擴張區間。盡管

如此，用工數量的增加仍不足以消化不斷湧入的新訂單，當月服務業積壓工作量有小幅增加。而

原材料價格的上漲、人力成本的增加、以及能源價格的攀升，助推服務業投入價格指數連續九個

月位於擴張區間。受成本推動影響，服務業收費價格指數亦連續第八個月高於榮枯線，通脹壓力

持續增加。（ｗｌ）

