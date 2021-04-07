《全球視野－胡一帆》中國經濟：２０２１強勢開局

《全球視野》１－２月資料顯示中國經濟持續復甦，主要經濟活動指標同比飆升３０％以上

，已經恢復到略高於２０１９年的水準。儘管環比增幅會逐步放緩，但因２０２０上半年基數偏

低及國內外經濟活動進一步正常化，同比增幅將保持在高位。我們預計一季度國內ＧＤＰ增速將

接近１９％。在消費和投資的推動下且出口有上行潛力的背景下，２０２１年全年ＧＤＰ增速可

望達到９％左右。



２月份零售銷售進一步回升，但服務業增長繼續滯後。１－２月中國社會消費品零售總額同

比躍升３３﹒８％，而去年同期該指標同比下跌２０﹒５％。所有主要的消費子行業增幅都因低

基數效應而飆升，尤其是黃金和珠寶（９８﹒７％）、汽車（７７﹒６％）和餐飲業

（６８﹒９％）。儘管如此，與２０１９年水準和整體高個位數的趨勢增幅相比，１－２月零售

銷售僅增長了３﹒２％。預計２０２１全年，零售銷售將實現低雙位數增長，再度成為拉動中國

ＧＤＰ增長的關鍵因素。



１－２月固定資產投資同比增長３５﹒０％，而去年同期則同比下跌２４﹒５％。將去年和

今年１－２月合併統計，則固定資產投資僅比２０１９年同期增長１﹒７％。從主要分項來看，

房地產固定資產投資同比升幅最高，從去年同期的－１６﹒３％猛增至３８﹒３％，這得益於房

地產銷售暢旺（同比增長１３３﹒４％）。製造業和基礎設施固定資產投資也從去年１至２月同

比分別下降３１﹒５％和３０﹒３％躍升至同比增長３７﹒３％和３６﹒６％，但與２０１９年

水準相比，仍分別下降３﹒４％和１﹒６％。

展望未來，由於對開發商融資和房貸的監管日趨嚴格，房地產投資潛在增幅將受限並逐步放

緩。相反，因低基數和定向支持政策，製造業和基礎設施投資增長可能恢復至５％－１０％。我

們預計固定資產投資增幅將從２０２０年的２％左右回升到高個位數。



１－２月中國出口同比增速飆升至６０﹒６％的歷史新高。這既歸功於基數效應，也有外需

回暖的拉動作用，出口增速連續１１個月超市場預期。居家辦公相關產品、抗疫相關商品及玩具

、傢俱和服裝等勞動密集型產品出口態勢良好。雖然在海外生產最終恢復常態後，供應鏈替代效

應或將逐漸減緩，但我們預計在境外疫情反復和外部需求持續復甦的背景下，上半年中國出口勢

頭將繼續增強。

我們預計，２０２１年出口有望實現高個位數到低雙位數的同比增幅（高於２０２０年

３﹒６％）。



ＣＰＩ通脹舊溫和；ＰＰＩ再通脹仍將持續。２月份居民消費價格指數（ＣＰＩ）維持在－

０﹒２％的低位，主要受豬肉價格拖累。我們預計２０２１年ＣＰＩ通脹將保持溫和走勢，全年

平均為２％左右（低於２０２０年的２﹒５％），也低於政府約３％的目標，原因是豬肉價格主

導的食品通脹下降，非食品通脹溫和上升。與此同時，１月生產者價格指數（ＰＰＩ）轉為正值

，２月因大宗商品漲價和工業需求上升，ＰＰＩ同比進一步升至１﹒７％。在低基數效應、工業

持續復甦和大宗商品漲價的共同作用下，ＰＰＩ升向低至中個位數的再通脹趨勢仍將持續。



＊政策逐步正常化，並適時微調＊



３月份全國人大會議重申宏觀政策將保持連續性，不會「急轉彎」，並致力於推動後疫情時

期的經濟復甦。中國央行貨幣政策委員會一季度會議強調，穩健的貨幣政策要靈活適度，並引導

實際融資成本下降。

在國務院常務會議上，普惠小微企業的貸款延期還本付息政策進一步延長至今年年底，該政

策於一年前疫情開始時推出。中國央行也自２月份調整流動性投放的節奏，以穩定銀行間市場利

率，緩解近期對過度收緊政策的憂慮。我們預計中國央行將保持流動性合理充裕，並根據經濟和

市場形勢進行微調。我們認為政策利率將基本保持不變，如果經濟增長保持強勁，則２０２１年

下半年利率將有溫和上行壓力。今年Ｍ２貨幣供應和信貸增長目標設定為「與名義ＧＤＰ增長率

基本匹配」。隨著政策逐步正常化，我們預計年底前信貸同比增速將從２０２０年及今年２月的

１３﹒３％溫和放緩至１１％左右。《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆》

