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07/04/2021 09:23

【人行操作】人行續作１００億逆回購，已連續四周零投放零回籠

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。人行已連續２７天開展
１００億元的逆回購，續刷等量操作的最長紀錄，且是第９６日開展逆回購。
　　公開市場今日有１００億元逆回購到期，即繼續零投放零回籠。
　　人行上周五（２日）續開展１００億元逆回購，上周共開展５００億元逆回購，等額對沖到
期量，即連續第四個星期實現零投放零回籠。（ａｃ）

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