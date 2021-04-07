【大國博弈】美國國務院：正考慮與盟友聯合抵制北京冬奧

《經濟通通訊社７日專訊》美國國務院發言人普萊斯表示，因應中國人權問題，美國正考慮

聯合盟友抵制明年２月在北京舉行的冬季奧運會，他認為協調一致的做法對美國和盟友而言都有

利，但強調美國目前未有最後決定。（ｅｙ）

