《經濟通通訊社７日專訊》美國國務院發言人普萊斯表示，因應中國人權問題，美國正考慮
聯合盟友抵制明年２月在北京舉行的冬季奧運會，他認為協調一致的做法對美國和盟友而言都有
利，但強調美國目前未有最後決定。（ｅｙ）
07/04/2021 09:14
【大國博弈】美國國務院：正考慮與盟友聯合抵制北京冬奧
《經濟通通訊社７日專訊》美國國務院發言人普萊斯表示，因應中國人權問題，美國正考慮
聯合盟友抵制明年２月在北京舉行的冬季奧運會，他認為協調一致的做法對美國和盟友而言都有
利，但強調美國目前未有最後決定。（ｅｙ）
|財經熱話01/04/2021
《股市一周》消化對沖基金斬倉影響 港股周升602點科指彈5%
|中國故事01/04/2021
《神州經脈》財新PMI意外續跌遜預期 A場收升成交持續淡靜
|財經熱話01/04/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
|中國故事01/04/2021
《京城近觀》雄安新區4周年 車站落成使用 處處皆在建工地
|財經熱話01/04/2021
神州擬另起爐灶讓中企回流上市 聶振邦:港交所地位未改股價有支持
|FOCUS01/04/2021
【FOCUS】拜登恨做「羅斯福第二」 就業計劃恐釀大分裂
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰