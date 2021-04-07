【大國博弈】美國國務院澄清未曾討論過抵制北京冬奧行動

《經濟通通訊社７日專訊》美國國務院發言人普萊斯此前表示，美國正考慮聯合盟友抵制明

年２月在北京舉行的冬季奧運會，他認為協調一致的做法對美國和盟友而言都有利，但強調美國

目前未有最後決定。

據外媒最新報道，美國國務院高層發出一份電郵聲明，稱美國目前對明年冬奧的立場沒有改

變，未曾討論過與盟國進行任何聯合抵制冬奧行動。（ｅｙ）

