【外儲下跌】３月外儲減少３５０億美元連跌三月，失３﹒２萬億關

《經濟通通訊社７日專訊》國家外匯管理局公布，截至２０２１年３月底，中國外匯儲備規

模為３１７００﹒２９億（美元．下同），按月減少３４９﹒６５億元，創２０２０年３月以來

最大單月降幅，低於市場預期的３﹒１７８萬億，為連續第三個月下跌，暫失３﹒２萬億元大關

。

３月末，中國黃金儲備為６２６４萬盎司，為連續第１９個月維持不變。（ｗｌ）

