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07/04/2021 16:31

【外儲下跌】３月外儲減少３５０億美元連跌三月，失３﹒２萬億關

　　《經濟通通訊社７日專訊》國家外匯管理局公布，截至２０２１年３月底，中國外匯儲備規
模為３１７００﹒２９億（美元．下同），按月減少３４９﹒６５億元，創２０２０年３月以來
最大單月降幅，低於市場預期的３﹒１７８萬億，為連續第三個月下跌，暫失３﹒２萬億元大關
。　　　
　　３月末，中國黃金儲備為６２６４萬盎司，為連續第１９個月維持不變。（ｗｌ）

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