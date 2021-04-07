【ＦＯＣＵＳ】政府巨企稅率博弈，「割富人羊毛」蓄勢待發？

【ＦＯＣＵＳ】「全世界無產者，聯合起來！」無產階級教父馬克思的英雄式口號，或將獲

全球政府借鑑，並演變成跟跨國巨企和富人之間的稅率博弈。美國財長耶倫擔起「全球最低企業

稅率」大旗、國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）呼籲各國政府向富裕家庭徵稅、華盛頓州向財富稅邁

出重要一步……



＊經濟愈封鎖、富豪愈風騷＊



《福布斯》揭盅２０２１年全球億萬富豪榜，亞馬遜的貝索斯身家逆疫大增６４０億美元，

以１７７０億美元蟬聯世界首富；上榜富豪的總身家合計１３﹒１萬億美元，遠高於去年的８萬

億美元。

何解「經濟愈封鎖、富豪愈風騷」？除了新經濟發功，「避稅」令巨企得以合法地對抗國家

稅務機器可謂功不可沒。據智庫「稅收與經濟政策研究所（ＩＴＥＰ）」數據，亞馬遜去年實際

繳付的有效聯邦所得稅率僅為９﹒４％，不到２１％公司稅率的一半；另有數據顯示，跨國美企

登記於愛爾蘭、盧森堡、新加坡、加勒比乃至波多黎各等地的利潤佔比，已從９０年代的不足三

成攀升至現時的近六成。



＊耶倫籲全球最低企業稅率＊



一邊是富豪們富可敵國，另一邊是政府抗疫紓困錢袋乾癟，繼拜登政府上周明確擬上調美國

企業稅率由２１％至２８％後，耶倫本周就呼籲Ｇ２０國家，在年中前拍板「全球最低企業稅率

」，以確保政府擁有穩定的稅收，「可以籌集足夠的收入，投資於基本公共產品並應對危機，而

且所有國民公平分攤為政府出資的責任。」她並指，這種全球稅率，能有助結束長達

３０年的經濟體為吸引企業的稅率「鬥低」競賽。

倘若「全球最低企業稅率」成真，避稅天堂模式不復再，或開啟新的「全球化」形式。歐盟

、德國、法國等已率先就此表示歡迎，但備受谷歌青睞的愛爾蘭就態度保留，當地公司稅率

１２﹒５％（實際更低）看齊早前經合組織（ＯＥＣＤ）倡導的全球最低稅率，或意味吸引外國

投資優勢不再。



＊ＩＭＦ倡向富裕家庭徵稅＊



政府摩拳擦掌以「全球最低企業稅率」制衡巨企、充實國庫（經合組織估算，大公司利潤轉

移每年引致稅收流失達１０００億至２４００億美元）之外，國際貨幣基金組織並呼籲各國向富

裕家庭徵稅，以彌合在大流行期間惡化的貧富差距。

其董事總經理Ｋｒｉｓｔａｌｉｎａ Ｇｅｏｒｇｉｅｖａ指，大流行加速業務向數字服務

轉移，可能加劇兩極分化、削弱對政府信任或社會動盪。最近在美國、歐洲進行的調查顯示，對

更先進的稅收政策的支持率正急劇上升。

而在美國最富裕的州之一的華盛頓州，州眾議院財務委員會上周已批准對億萬富翁的無形資

產投資徵收財富稅，此或影響當地為家的貝索斯、比爾．蓋茨等富豪。貝索斯最新表示，支持拜

登提高企業稅率至２８％。

肺疫大流行導致的「割富人羊毛」運動似正蓄勢待發，惟國家之間的徵稅權協調或爭奪能否

消弭財富鴻溝？「全球最低企業稅率」又是否放水大合奏的治本之道？值得深思。

