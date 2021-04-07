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即市新聞

07/04/2021 12:26

《樓市亮話－湯文亮》劣質樓盤也搶，樓市想跌都難

　　《樓市亮話》大多數人睇樓市升跌是用樓價做指標，就算樓價指數也是一樣，樓價升，樓市
當然上升，亦有人話成交量大，樓市上升的機會也大，我絕對同意他們講法，但我認為大家千祈
唔好忽略樓宇質素，即使樓價上升，成交量也大，但成交樓宇質素也是頂級，樓市仍然會有危機


　　最近有老友賣走了一件質素很差的物業，問我樓市以後走勢，他有冇賣錯，我話當然冇賣錯
，雖然樓市在未來一段時間是會持續上升，似乎是賣錯了，但從來只有在樓市上升時才可以賣走
最差的物業，投資者一定要睇通這個理由，能夠賣走劣質單位其實已經賺了錢，千祈唔好後悔，
否則長在後悔中，不如不要做物業投資者。

　　近日所見，樓市似乎出現曙光，除了成交價有升幅，成交量亦不俗，最重要是成交的樓盤當
中，有一些是非常劣質，甚至銀行唔會做按揭，如果有人問我點睇樓市，我會話連劣質樓盤也搶
，樓市想跌也難。

　　有人話樓價雖然上升，但租金下，算不算是樓市隱憂，可以說是，又可以說不是，租客始終
是終極用家，如果租金下跌，代表租客的數量不夠，承受力不足，的確是樓市隱憂，但另外一個
說法，就是業主了解利息還有一段時間處於低水平，可以接受比較低於市值租金，但這不是重要
理由，由於租務市場受到社運以及疫情影響，不少租客營運困難，部分業主願意與租客分擔損失
，將租金下調，令租客可以繼續營運，但又唔會低價出售物業，做成樓價上升，租金下跌這個反
常現象，亦由此可以證明，業主並不一定是無良。
　
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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