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07/04/2021 08:45

《陶冬天下－陶冬》全球經濟：共同復甦、不同政策

　　《陶冬天下》２０２０年的全球經濟，可以用「災難」兩字來形容。一場新冠疫情，導致各
國經濟斷崖式下墜，由於產業鏈斷裂，經濟增長和工業生產經歷了一場浩劫。２０２１年的經濟
復甦，估計同樣聲勢浩大。筆者預測今年全球經濟增長５﹒５％，相比於２０２０年－３﹒６％
和２０１９年＋２﹒６％。這是一個很不錯的數字，遠高過過去三十年的平均數，當然去年極低
的基數拔高了今年的ＧＤＰ數字。

　　除了基數效應，最值得留意的是全球增長分布非常不均衡。四大經濟體中，美國和中國大幅
領先，歐洲日本乏善可陳。疫苗的研製成功，暫時沒有帶來各國經濟的同步復甦。

　　今年最大的增長驚喜，來自美國，來自拜登政府。拜登弱勢當選第四十六任美國總統，本以
為任內受到諸多牽制，自身也老氣橫生，不料佐治亞的一場補選，意外地給了民主黨在參議院的
多數席位，民主黨人同時控制了白宮和參眾兩院。拜登政府吸取奧巴馬內閣的教訓，沒有浪費時
間尋求與共和黨的共識，直接靠本黨在國會的微弱優勢通過了１﹒９萬億救援計劃，並可能很快
推出２萬億美元的基建投資計劃，隨後還會有一份針對人的投資計劃。

　　和平時期前所未有的財政刺激和直升機撒支票，加上疫苗的順利推進，令美國消費信心大增
，美國２０２１年經濟增長估計可以達到６﹒５％，為列根年代以來首次。歐洲的情況就沒有那
麼樂觀。歐洲爆出第三輪疫情，德法等大國不得不延長交通與社交管制；歐洲疫苗注射進展僅有
美國的五分之一。更重要的是，歐洲的疫情重建基金遲遲不能落地，遑論大規模的財政刺激措施
。日本經濟受到疫情和消費稅的雙重打擊，落實疫苗進口也慢過預期，東京奧運會縮水直接影響
今年的增長。由於去年的基數，歐洲預計增長４﹒６％，日本２％，數字上還算亮麗，感覺上就
沒有那麼強勁了，通脹目標更遠不達標。

　　經濟強勁復甦、能源價格上漲和大幅提高最低工資，加上基數效應，令美國的通貨膨脹快速
升溫，很快便會突破政策目標２％。國債市場因此態度審慎，長端國債利率一再上升。儘管聯儲
強調經濟距離正常水平「還有相當距離」，不少公開市場委員會成員開始討論２０２３年多次加
息，回收流動性估計明年就發生。歐洲和日本經濟並沒有美國的強勢，央行也不願意看到本國債
息跟隨美國上揚，所以兩地均可能出現進一步的寬鬆政策。貨幣政策的此消彼長，可能帶來美元
匯率逐級反彈。

　　中國經濟最早從疫情中復甦，財政貨幣政策擺脫危機應對模式也走得較快。財政政策在總量
不變的情況下注重效率，央行則一直緩慢地收縮流動性。房地產政策上，在不出現系統性風險的
前提下，既擠壓開發商槓桿，又限制不合規的房貸。中國政府的注意力已經不在疫情上，而聚焦
於科技創新、內循環和綠色經濟。

　　在強勁復甦的大幕下，各主要經濟體的財政貨幣政策明顯地分道揚鑣，這對資金流向和資產
價格走勢具有重大影響，也為長期經濟結構變化設定了不同的基調。《陶冬》
　
＊　本文原載於今周刊，為個人意見，並非投資建議或勸誘。

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