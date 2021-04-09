《缸邊嫺談－黃惠嫺》國家水資源政策，利污水處理及再生水行業

《缸邊嫺談》雖然海洋佔地球面積７０％以上，但可供安全飲用的水資源處於「極度短缺」

的狀態。根據聯合國數據顯示，全球約有４０億人每年至少有一個月面臨極度缺水的情況；全球

有接近四分之一人口（約１６億人），在取得乾淨安全的食水供應方面存在問題。聯合國推測隨

著經濟增長、污染增加、氣候變化加劇，水資源短缺現象正在加劇，到２０５０年，全球超過一

半以上的人口將面臨缺水問題。



中國是一個嚴重缺乏水資源的國家，人均水資源量僅為世界人均水平的四分之一，水資源短

缺已成為限制中國經濟和社會可持續發展的不利因素。在水污染、水短缺等危機日益嚴峻的情況

下，中國政府早年已陸續推出一系列相關政策，水治理、水利改革均已成為國家改革的重點之一

。多項重要的水務政策出台，如２０１５年由中國國務院發布的《水污染防治行動計劃》（即

「水十條」），要求改善水環境質量，推進水污染防治、水生態保護和水資源管理。另提出水治

理的目標－－到２０２０年，全國七大重點流域水質優良比例達到７０％以上；到２０３０年，

城市集中式飲用水水源水質達到優良比例為９５％。踏入「十四五」規劃開局之年，污水處理及

再生水利用將會成為國家規劃重點處理的項目之一，中國政府出台多項相關政策以改善水資源問

題。



在再生水利用方面，今年１月中國國家發展改革委員會（「發改委」）共１０個部門聯合發

布《關於推進污水資源化利用的指導意見》（「指導意見」）。當中指出內地將全面開展污水資

源化利用的工作，務求提升再生水的使用率。



在推進重點領域污水資源化利用方面，指導意見提出要加快推動城鎮生活污水、工業廢水以

及農業農村污水的資源化利用。在實施污水資源化利用重點工程方面，指導意見提出實施污水收

集及再生利用設施建設工程、實施區域再生水循環利用工程、實施工業廢水循環利用工程、實施

農業農村污水重用促治工程、實施污水零排放科技創新試點工程，以及綜合開展污水資源化利用

試點示範。



污水作為第二水資源，具有水量穩定、水質可控、就近可用等優勢。積極推進污水資源化利

用，不但可以紓解水資源供需的失衡，同時亦可減少水污染。污水資源化利用是指污水經無害化

處理達到特定水質標準後，將再生水替代常規水資源，以及從中提取其他資源和能源，可用於工

業生產、市政用途、居民生活、生態補水、農業灌溉、回灌地下水等，對優化供水結構、增加水

資源供應、緩解供需問題和減少水污染、保障水生態安全具有重要意義。



指導意見亦提出，到２０２５年，全國污水收集效能顯著提升，縣城及城市污水處理能力能

基本滿足當地經濟社會發展需求，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到２５％以上，污水

資源化利用政策體系和市場機制基本建立。直到２０３５年，形成系統化、安全、環保、經濟的

污水資源化利用格局。



＊再生水的現況及市場規模＊



２０１９年，內地城鎮污水排放量約為７５０億立方米，但再生水利用量只有約１００億立

方米，即再生水利用率僅為１３﹒６％。而隨著經濟增長及城鎮化發展，產生的污水量顯示增加

，根據中國水利水電科學研究院的推測，中國的城鎮化率每增加１％，城鎮生活用水將增加

１６﹒７億立方米，直到２０３０年內地人口高峰期，城鎮生活用水，將增加２５０億立方米。

如果加上糧食安全、能源生產、生態建設等用水需求，估計城鎮地區需新增８００億立方米至

９００億立方米用水量。按指導意見提出的目標推算，２０２５年內地的再生水規模或將達到

８５００萬立方米╱日左右，當中存在著過千億元的市場空間。現時污水處理及再生水利用板塊

的表現仍然落後於恆生指數，但內地污水資源化尚處於起步階段，利用水平不高，加上政府推出

相關的扶持政策，相信再生水市場將會有十分廣闊的發展空間，而具備供水、污水處理能力的企

業以及產業鏈相關部分料可受惠。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

