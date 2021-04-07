【香港政情】黎智英李卓人楊森承認８﹒３１參與未經批准集結

《經濟通通訊社７日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英、工黨副主席李卓人及民主

黨前主席楊森，被控２０１９年８月３１日在港島的反修例遊行中，參與未經批准集結，案件今

早在區域法院開審，３人承認控罪。

控罪指，３人於前年８月３１日，在無合法權限或無合理辯解下，明知而參與一個違反《公

安條例》規定的公眾遊行，被控一項「明知而參與未經批准集結」罪。

李卓人在犯人欄內稱：「我認罪但我沒做錯，歷史將判我們無罪」。（ｃｌ）（ｚｚ）

