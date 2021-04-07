【新冠肺炎】消息：本港新增約１０宗確診，有源頭不明個案

《經濟通通訊社７日專訊》消息指，本港新增約１０宗新冠肺炎確診，有源頭不明個案。

本港昨天再多７宗確診，其中３宗屬本地確診，當中沒有感染源頭未明個案；另有４宗輸入

個案，患者分別由印度同巴基斯坦抵港。３名本地感染患者為早前染疫的豐澤銷售員的家人，均

居於油塘邨華塘樓，當中１２日大的初生男嬰暫時是本港最年輕的患者，在聯合醫院留醫。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，政府應考慮禁止從菲律賓、印度及巴基斯坦來港的

航班，若不好好控制外來傳入的新冠病毒，恐會引發傳播變種病毒的第五波疫情。（ｃｌ）

