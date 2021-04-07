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07/04/2021 14:50

【選舉改革】曾國衞：組織或煽動投白票等同操縱選舉會研究規管

　　《經濟通通訊社７日專訊》政制及內地事務局局長曾國衞表示，如有人組織或煽動投白票、
廢票，某程度上屬於操縱選舉，當局會研究在法例上作出規管。
　　曾國衞在立法會舉行條例草案委員會會議上指出，投票當然可以有選擇權投或不投票，但如
果有人組織或特別煽動投白票，最終選舉結果有可能改變。
　　至於政府提出修例列明區議員將要宣誓，曾國衞稱，修例後，若律政司認定個別區議員並非
真誠擁護《基本法》及效忠特區，可提出訴訟，相關區議員會暫停職務，民政事務處將按情況，
決定如何處理停職期間薪酬。（ｃｌ）（ｚｚ）

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