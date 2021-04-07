【香港政情】元朗區議員杜嘉倫拒宣誓已辭職，本月底生效

《經濟通通訊社７日專訊》港府正修例要求區議員宣誓，元朗區議員杜嘉倫今天宣布自己不

會宣誓，並已經辭職，將於本月底生效，成為第一位表態不宣誓並辭職的區議員。

他表示，宣誓與否是困難的決定，政府大力打壓民主派人士，加上政府要求區議員宣誓的條

文苛刻模糊，質疑政府可隨意演繹，在權衡輕重下決定辭職。

暫時至少有４名民主派議員表明不會宣誓或辭職，除了杜嘉倫外，還有屯門區議員李家偉、

北區區議員袁浩倫和中西區區議員何致宏。（ｃｌ）（ｚｚ）

