【新冠肺炎】本港新增８宗確診，２宗無源頭本地患者均住屯門區

《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至４月７日零

時零分，本港新增８宗新冠肺炎確診個案，涉及５男３女，其中６宗為輸入個案，其餘２宗為源

頭不明的本地個案，兩名患者均住屯門。另有約１０宗初步陽性病例，大部分屬輸入，但也有一

宗是源頭不明的本地個案。



＊兩名確診者住友愛邨和山景邨＊



第一宗源頭不明個案涉及一名７１歲女士，住友愛邨愛暉樓３座，她上周六（３日）起頭痛

，本周一（５日）檢測被驗出病毒，曾與朋友到屯門政府合署晨運，亦曾到訪栢麗廣場的「明星

金閣海鮮酒家」、屯門鄉事會路「經典廚房」等食肆。

另一宗源頭不明個案的患者是４１歲男性，家住屯門山景邨景富樓高座，上周四（１日）最

後一天上班，工作地點是中環會德豐大廈，患者上月２６日曾與同事於中環士丹利街「廿一堂」

午膳，１０多位同事須接受檢疫，上周末曾到尖沙咀海運大廈「玩具反斗城」及旺角信和中心買

遊戲。



＊不排除屯門有隱形傳播＊



至於不明源頭的初步確診個案，患者是獨居於愛暉樓第３座的７０歲女士，與早前確診單位

相隔一段距離，而且不屬同一座向。由於她視力不好，主要留在家中，沒有病徵，家人每周探訪

她一次，亦有一名朋友每周末幫她煮飯，２名朋友和家人須檢疫。她昨日（６日）跌倒受傷入院

，經院方篩查檢測後證實陽性結果。醫管局指，女病人入院後曾入住內科及老人科，同一病格７

人需隔離檢疫，但無進行高風險程序，未有醫護人員列為密切接觸者。

對於２宗確診及１宗初步確診均住屯門，張竹君表示，不能排除屯門有隱形傳播，但３個案

未有確實關聯性。

至於６宗輸入個案，患者分別由印度、巴基斯坦、埃及和菲律賓抵港，當中，有３宗帶

Ｎ５０１Ｙ變種病毒，本港累計有１７８名患者帶有Ｎ５０１Ｙ變種病毒株。（ｃｌ）

