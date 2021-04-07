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07/04/2021 08:00

【新冠疫苗】復星醫藥：確認疫苗問題涉包裝，不影響安全及有效性

　　《經濟通通訊社７日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，有關港澳
暫停接種新冠疫苗，根據ＢｉｏＮＴｅｃｈ截至目前針對「２１０１０２」批次疫苗產品中存在
小量西林瓶封蓋有關瑕疵問題的調查，ＢｉｏＮＴｅｃｈ確認該問題的出現與超低溫運輸條件下
的疫苗包裝相關聯，疫苗的安全性和有效性不受到影響。
　　該集團指，測試及對比結果顯示，當產品在超低溫儲存環境即攝氏負７０度下儲存及運輸時
，若軋蓋密封不夠緊，可能會導致空氣滲入瓶中，而其後進行解凍程序時膠塞重新恢復密封，可
能會使瓶內壓力上升，因而發生個別藥瓶超壓或出現滲漏等情況。

＊有問題批次續封存＊

　　該集團指，在同一場地灌裝的「２１０１０４」批次也有個別產品出現此類問題。經詳細分
析檢測數據和隨機抽樣測試，ＢｉｏＮＴｅｃｈ認為沒有證據顯示「２１０１０２」及
「２１０１０４」批次的疫苗存在安全風險，由於疫苗儲存於超低溫環境，因此受到細菌污染風
險很低，即使藥瓶出現有關問題，有關疫苗的信使核糖核酸及脂質納米顆粒的完整性亦不會受到
影響。基於上述結果，ＢｉｏＮＴｅｃｈ認為疫苗的安全性及有效性並未因出現有關問題而受到
影響。為謹慎起見，在最終調查報告完成前，「２１０１０２」及「２１０１０４」兩個批次的
疫苗仍將繼續封存。
　　該集團指，和ＢｉｏＮＴｅｃｈ將繼續配合港澳政府疫苗接種計劃，保障疫苗的供應。預計
近期將有一批由ＢｉｏＮＴｅｃｈ位於德國的另一生產場地灌裝的疫苗產品運抵香港，用於港澳
後續接種安排。（ｗｈ）

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