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07/04/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒７億人幣，買騰訊小米沽港交所中移動

　　《經濟通通訊社７日專訊》踏入第二季首個交易日，港股延續首季升過千點氣勢，恆指高開
２１６點，報２８５９４，開市已重上１０天線，財新３月中國製造業ＰＭＩ降至１１個月低，
一度累恆指升幅曾縮至１３３點，低見２８５１１，但美元及美債偏軟，加上Ａ股走強，港股重
拾動力，午後在騰訊與美團推動下，最終恆指以全日最高位收市。恆指收報２８９３８點，升
５６０點或２％，為３月１９日以來收市新高。
　　按額度計算，北水全日淨流入５５﹒７億元人民幣，增加９２﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、美團（０３６９０）；淨賣出最
多的依次是香港交易所（００３８８）、中國移動（００９４１）、萬科企業（０２２０２）。
　　主板成交１７８２﹒５３億元增加８﹒７％。其中港股通成交４０９﹒５億元，佔總成交
２３％。

＊北水續掃騰訊，淨流入逾３０億元＊

　　騰訊升７﹒２１％報６５４元，北水淨買入３０﹒５億元。
　　小米升２﹒７２％報２６﹒４５元，北水淨買入８﹒２億元。
　　美團升９﹒２６％報３２５﹒８元，是升幅最大藍籌；北水淨買入６﹒１億元。
　　港交所升２﹒４５％報４６８﹒６元，北水淨賣出２﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　３０﹒４６
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　８﹒２０
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒０６
　　心動公司　　　　（０２４００）　　　　　　２﹒３６
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　　２﹒０２

　　淨沽出最多港股：
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－２﹒４０
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－１﹒６２
　　萬科企業　　　　（０２２０２）　　　　　－１﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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