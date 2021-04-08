《行內行外－梁崇讓》半官方機構也要愛國者管治嗎？

《行內行外》在「行內行外」文章中已多次提及中美爆發貿易戰只是鬥爭的開端，隨後還會

引發貨幣戰、金融戰和科技戰，現美國更建立「多眼聯盟」圍堵中國，中國則創立「一帶一路」

和區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）來抗衡，最終全球會否出現類似第二次世界大戰後的美蘇

冷戰模式？暫未可預料。冷戰（Ｃｏｌｄ Ｗａｒ）是以美國為首的傳統西方國家及其盟國在第

二次世界大戰後，與以蘇聯為首的共產主義國家及其衛星國家之間長達半世紀的政治軍事對抗，

冷戰因蘇聯於１９９１年解體而結束。



＊金融戰升級，新經濟股或重新估值＊



目前中國經濟崛起且發展迅速，美國開始擔心有人挑戰其世界經濟霸主的地位，因此美國迅

速行動，重用冷戰時代的手法意圖打壓中國，美國總統更提出建立類似「一帶一路」的藍圖去拉

攏其他國家共同合作遏阻中國的強大發展，更蓄意抹黑新疆種族問題和挑撥香港的社會運動，意

圖分裂中國領土製造動亂，旨望中國會步蘇聯瓦解的後塵。在科技方面，美國早已向中興通訊（

００７６３）、華為、抖音、中國電信（００７２８）、中國聯通（００７６２）、中國移動（

００９４１）、騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）等網絡科技通訊企業進行限制和

打壓。



上月中美金融戰再度升級，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）通過《外國公司問責法》的修正

案，表示若外國公司不符合美國的審計標準，擬將有關公司除牌，並且要求公司披露與任何政府

的隸屬關係，更要發表聲明要求外國公司證明並不是由外國政府所擁有或控制，並要披露董事會

是否有中國官員，消息出台後，在美上市的中概股幾乎全線捱沽，在美上市的中概股，大部分跌

幅都超過一至二成，可算是中概小股災，唇亡齒寒，在港的中概股自然也受牽連，拖累剛回港上

市的百度（０９８８８）幾天內累跌約二成、內地大型視頻平台嗶哩嗶哩（０９６２６）

「Ｂｉｌｉｂｉｌｉ簡稱Ｂ站」上市首日也要「破發」，令常以「打新」獲利的投資者今次也蒙

受損失，可見投資始終有風險。最近內地有關當局批評新經濟公司恆大汽車（００７０８）只是

紙上造車，新能源汽車股份自然遭受拋售，種種現象會否令市場對新經濟股份企業要重新估值呢

？還是由專家去做分析吧！



＊港所外籍ＣＥＯ，未必懂解讀國策＊



回說香港上市公司的交易平台，同是受香港證監會監管的中介法團港交所（００３８８），

日前宣布委任阿根廷籍持有克羅地亞護照，擁有香港永久性居民身份的歐冠昇（Ｎｉｃｏｌａｓ

Ａｇｕｚｉｎ）接替李小加出任新行政總裁。港交所雖是上市公司，但可算是半官方機構，也屬

香港最重要和有特權的金融機構，它主控在港上市企業股份的大部分交易，也承擔了大部分上市

企業的融資交易渠道，現時港版國安法已實施，近期中央再次強調香港要貫徹落實愛國者治港的

理念，既然提出愛國者治港，自然聯想起國籍的問題，坊間現因雙重國籍的存廢、ＢＮＯ等的認

同而爭辯，政府高層官員的國籍風波正鬧得沸沸揚揚，在此敏感時刻，港交所董事局竟委任一個

不諳中文，未必懂得解讀國策，與內地政策官員溝通可能也成問題的外籍人士來出任新行政總裁

，自然引起一些社會人士非議，有關當局必然也有為此而解話。



至於港交所篩選新總裁之前，有否徵求單一大股東香港政府的意見？宣布委任前有沒有事先

知會中國證監會或中國有關當局以及香港證監會，筆者不予猜測，只是顧慮由一位不熟悉香港本

土公司和從業員營運環境的外籍人士任職行政總裁，相信本土業界的前景更為嚴峻。此外，也有

人質疑香港證監會也屬半官方機構，徵聘高層時有否需要以盡職審查為原則，審視受聘者會否親

愛中國或是有否隸屬「五眼聯盟」的國籍呢？真真木宰羊！



＊內地金融業提速發展，對港有利？＊



後記：港交所新官還未履新，市傳內地證券市場繼創業板改革後再有大動作，計劃在上海建

立類似紐約交易所面向國際的主板市場，目的是吸引外國企業到內地上市，把上海打造成國際金

融中心。在深圳則建立類似納斯達克較寬鬆而創新的股票交易市場，消息一傳出，港交所應聲下

跌。筆者多年前已提及港交所面臨最大的競爭對手應是內地交易所，即是內地市場，如有一天上

海成為了國際金融中心，而深圳成為創新企業的上市集中地，試問香港又如何跟上海和深圳競爭

拗更何況如人民幣成為全球流通貨幣的時候，香港股票市場更難與內地競爭，這一點筆者早早說

過多次，在此不贅了。



唯慶幸的是，現時中美爭拗，表面上經濟受到打擊，實際上香港股票市場卻是有所得益，最

明顯的是出現部分中概巨企來港作第二上市的意念，同時也減少了內地企業走到美國籌集資金的

意欲，而香港成為內企集資渠道的最好選擇。此外美國為了鞏固其金融霸主地位，自然要令美元

繼續成為全球最重要的結算貨幣，必使用千方百計去阻撓人民幣國際化的進程，對以美元掛勾的

香港自然有利，暫仍可擔任內地企業的結算中介。當然中國內地政府對人民幣國際化的進程也是

候待時機，內地正加快推行數碼貨幣和一帶一路的建設，ＲＣＥＰ的成立也是為了減低各國以美

元為結算貨幣的依賴，談至貨幣戰又是另一課題了，只是內地金融業的提速發展，對香港是否有

利？那還要看香港政府如何作為吧！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

