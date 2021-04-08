《經濟通通訊社８日專訊》據彭博社引述印度石油部高級官員消息指，如果美國放寬對伊朗
的制裁，印度國有煉油商將搶購伊朗原油。
消息指煉油商已開始提前為解除制裁做好準備，以便迅速與伊朗達成供應合約，包括起草商
業條款，建立原油品質快速評估機制等。（ａｌ）
08/04/2021 16:11
【油市博弈】傳印度在美國放鬆針對伊朗制裁後將採購當地原油
《經濟通通訊社８日專訊》據彭博社引述印度石油部高級官員消息指，如果美國放寬對伊朗
的制裁，印度國有煉油商將搶購伊朗原油。
消息指煉油商已開始提前為解除制裁做好準備，以便迅速與伊朗達成供應合約，包括起草商
業條款，建立原油品質快速評估機制等。（ａｌ）
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