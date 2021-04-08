【油市博弈】傳印度在美國放鬆針對伊朗制裁後將採購當地原油

《經濟通通訊社８日專訊》據彭博社引述印度石油部高級官員消息指，如果美國放寬對伊朗

的制裁，印度國有煉油商將搶購伊朗原油。

消息指煉油商已開始提前為解除制裁做好準備，以便迅速與伊朗達成供應合約，包括起草商

業條款，建立原油品質快速評估機制等。（ａｌ）

