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08/04/2021 08:30

【新冠肺炎】英國及意大利就阿斯利康疫苗提出新接種年齡限制建議

　　《經濟通通訊社８日專訊》英國及歐盟藥品監管機構周三（７日）皆表示，阿斯利康新冠肺
炎疫苗與罕見腦部血栓病例可能存在關聯，而英國最新建議不對３０歲以下人士使用阿斯利康疫
苗，不過監管機構重申疫苗的好處仍然大於風險。
　　歐洲藥品管理局（ＥＭＡ）表明，應該將異常血栓伴有血小板數量偏低，列為阿斯利康疫苗
非常罕見的副作用。局方安全委員會負責人史特勞斯稱，這種凝血障礙是該疫苗非常罕見的副作
用，目前尚未發現確切成因，亦未發現哪些患者面臨的風險最大，不過一般而言血栓最常見於
３０至４５歲的女性當中。
　　意大利則建議只向６０歲以上民眾施打阿斯利康疫苗，而已接種阿斯利康第一劑疫苗的６０
歲以下人士可以接種第二劑疫苗。

＊傳德國打算購買俄羅斯新冠疫苗＊

　　據路透社引述消息人士指，德國即將與俄羅斯展開雙邊談判，以獲得其新冠疫苗
Ｓｐｕｔｎｉｋ　Ｖ，不過任何協議都取決於俄羅斯向歐洲藥品管理局提供的數據。
　　消息指歐盟執委會周三已告知歐盟成員國的衛生部長，歐盟不打算就疫苗與俄羅斯展開談判
，而德國聯邦衛生部長斯潘在會議上宣布，將開始與俄羅斯就採購疫苗的雙邊協議進行初步談判
，據知德國將首先確定俄方提供疫苗的數量及時間表。（ａｌ）

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