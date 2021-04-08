【大國博弈】美國商務部長：加徵金屬關稅措施挽救工人就業職位

《經濟通通訊社８日專訊》美國商務部長雷蒙多周三（７日）認為，前總統特朗普政府加徵

鋼鋁關稅的政策有助挽救相關行業的工人就業職位，並有助與其他國家進行公平競爭，同時再次

批評中國不擇手段進行不公平競爭。

她亦重申為了保護美國工人及企業，採用一切手段，包括關稅制裁在內等積極措施，強調與

中國的競爭是長期持續，「進攻比防守更重要」，故有必要進行大額基建投資，強化生產力。（

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