【美伊衝突】美國國務院：願意取消制裁，讓伊朗重返核協議

《經濟通通訊社８日專訊》美國國務院發言人普賴斯周三（７日）表示，美方願意取消針對

伊朗的制裁，包括與２０１５年核協議不一致的制裁，以讓伊朗重返核協議，但沒有提供更多細

節。

世界各國外交官員周三分別與美伊雙方會面，討論如何讓兩國重返２０１５年達成的核協議

。不過美伊雙方都認為談判不會取得突破。

核協議的簽約方日前同意成立兩個專家工作小組，協調美國可能取消制裁措施，以及伊朗應

當履行的義務。（ａｌ）

