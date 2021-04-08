  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2021 11:49

【美伊衝突】美國國務院：願意取消制裁，讓伊朗重返核協議

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國國務院發言人普賴斯周三（７日）表示，美方願意取消針對
伊朗的制裁，包括與２０１５年核協議不一致的制裁，以讓伊朗重返核協議，但沒有提供更多細
節。
　　世界各國外交官員周三分別與美伊雙方會面，討論如何讓兩國重返２０１５年達成的核協議
。不過美伊雙方都認為談判不會取得突破。
　　核協議的簽約方日前同意成立兩個專家工作小組，協調美國可能取消制裁措施，以及伊朗應
當履行的義務。（ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/04/2021
花旗：香港千萬富翁達51.5萬創新高　淨資產中位數1550萬
開市Good Morning08/04/2021
林家亨：騰訊約610元入貨　短中長線皆可
剖析天下08/04/2021
蘇伊士運河堵塞一周　勢增通脹壓力
剖析天下08/04/2021
馬國刺激措施充裕　有望支撐經濟增長
財經熱話07/04/2021
沽騰訊2%股權套現逾千億元　Prosus股價急挫5%
中國故事07/04/2021
《神州經脈》3月外儲降幅一年大　傳監管要求銀行縮表　A股走軟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金