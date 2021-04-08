《經濟通通訊社８日專訊》據彭博社引述知情人士指，拜登新政府已完成俄羅斯涉嫌以不當
方式進行情報搜集的調查，當中包括干擾上年總統大選、ＳｏｌａｒＷｉｎｄｓ駭客攻擊事件，
而華府已準備作出報復式制裁。
消息指美國可能以外交名義，針對從事情報活動的俄羅斯人員採取制裁，並將其驅逐出境。
另外制裁與俄羅斯總統普紊京關係密切的人士，以及與干預上年總統大選有關的機構。（ａｌ）
08/04/2021 11:51
【大國博弈】傳華府完成俄干預大選與駭客攻擊調查，將作報復制裁
《經濟通通訊社８日專訊》據彭博社引述知情人士指，拜登新政府已完成俄羅斯涉嫌以不當
方式進行情報搜集的調查，當中包括干擾上年總統大選、ＳｏｌａｒＷｉｎｄｓ駭客攻擊事件，
而華府已準備作出報復式制裁。
消息指美國可能以外交名義，針對從事情報活動的俄羅斯人員採取制裁，並將其驅逐出境。
另外制裁與俄羅斯總統普紊京關係密切的人士，以及與干預上年總統大選有關的機構。（ａｌ）
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