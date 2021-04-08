《經濟通通訊社８日專訊》ＰａｙＰａｌ聯合創辦人蒂爾周二（６日）出席活動時呼籲美國
政府應加強加密貨幣的監管，並應就其確切運作方式，提出一些更嚴厲的問題，因為他們正威脅
法定貨幣，特別是美元，並指比特幣可能成為中國對付美國的金融武器。（ａｌ）
08/04/2021 14:29
【代幣風暴】ＰａｙＰａｌ創辦人：比特幣或成中國對付美國武器
《經濟通通訊社８日專訊》ＰａｙＰａｌ聯合創辦人蒂爾周二（６日）出席活動時呼籲美國
政府應加強加密貨幣的監管，並應就其確切運作方式，提出一些更嚴厲的問題，因為他們正威脅
法定貨幣，特別是美元，並指比特幣可能成為中國對付美國的金融武器。（ａｌ）
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