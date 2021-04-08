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08/04/2021 14:52

【全球放水】歐洲央行加快買債步伐，上月購債金額增近２３％

　　《經濟通通訊社８日專訊》歐洲央行周三（７日）公布數據顯示，疫情緊急購債計劃
（ＰＥＰＰ）３月共買入７３５億歐元債券，按月增加２２﹒７％，當中增幅最大的是德國債券
，總額達到４４８億歐元。不過截至上周五（２日）止五日，買債金額只有１０６億歐元，僅及
前一周的一半。（ａｌ）

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