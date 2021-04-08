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即市新聞

08/04/2021 17:50

《台股攻略－馮偉明》台股續創新高，成功站上１６９００點關口

　　《台股攻略》台股今日（８日）繼續攻頂，成功突破１６９００點關口。加權指數今早低開
，可幸得到買盤進場承接，大型電子權值股掉頭上升，刺激大市向上，最終收１６９２６點，大
升１１１點，成交金額擴大至３８４９億元（新台幣．下同），以及９０隻股票漲停。
　　電子權值股今日表現比昨日（７日）活躍，台積電雖然早段走勢疲弱，但午市過後低價吸引
買盤進場承接，股價反彈，收６１３元，升３元。聯發科表現強勁，盤中升至新高位１０３０元
，再度成為千金股，收１０２０元，升２２元。聯電單月及單季業績創新高，刺激股價升勢擴大
，收５４元，升２﹒５０元。大立光今日收市後舉行法說會，市場預料在材料缺貨及市場競爭激
烈的情況下對業績有負面影響，拖累股於早時段跌穿３０００元，可幸於低位有承接，股價反彈
至３０００元之上，收３１００元，升１００元。惟鴻海受壓，收１２２﹒５元，跌１元。全球
鋼材價格上升，令鋼鐵股升勢不斷，中鋼收２８﹒１５元，升１﹒２５元，站穩２８元關口之上
，股價創８年新高；而其他相關股份如中鴻、燁興、中鋼構、海光及春源等１０隻鋼鐵股升至漲
停。
　　美國科技股調整暫時告一段落，而大戶亦趁機買入大型電子權值股，雖然短線震盪在所難免
，但整體而言，台股後市走勢仍然正面。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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