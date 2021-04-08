【攜程上市】攜程集團今日開招，黃偉康：看好復甦概念可孖展認購

《經濟通通訊社８日專訊》內地線上旅遊平台攜程集團（０９９６１）來港第二上市，今日

起招股，招股價不高於３３３元，一手５０股入場費１６８１７﹒７８元，預期將於４月１９日

上市。市場憧憬經濟復甦正式起步，能否帶動含復甦概念的出行股上行？近日市場新股熱轉淡，

對第二上市的攜程又會有多大影響？安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，對攜

程業務有信心，建議投資者「入飛」作長線部署。



＊第二上市，一手入場費約１６８１８元＊



內地線上旅遊平台攜程集團來港第二上市，由今日起至下周二（１３日）中午招股，共發售

３１６３﹒５６萬股，當中２２１﹒４５萬股在港公開發售，其餘作國際配售。按最高發售價３

３３元計算，所得淨額估計約１０４億元，集團擬將約４５％用於為拓展其公司的一站式旅行服

務及改善用戶體驗提供資金；約４５％用於對技術進行投資以鞏固其公司在產品及服務領域的領

先市場地位並提高其公司的經營效率；約１０％用於一般公司用途。上市保薦人為中金、高盛及

摩根大通。

攜程集團美國存託股份（每一股代表一股普通股）在納斯達克上市交易，代碼為「ＴＣＯＭ

」。昨日跌３﹒４１％，收報３８﹒８１美元，相當於３０２﹒１３港元。

截至２０２１年２月２８日，百度（０９８８８）實益擁有攜程約１１﹒５％股權，攜程董

事及高級管理人員實益擁有約６﹒７％股權，騰訊（００７００）大股東Ｎａｓｐｅｒｓ實益擁

有約５﹒５％。



＊黃偉康：概念不同，不憂慮步百度後塵＊



黃偉康表示，攜程主要業務為出行概念，雖然海外業務仍未完全復甦，但參考於國內業務表

現，內地假期票價與酒店住宿等現已大幅回升，相信是受惠國內推動內循環與國內旅遊所致，因

此他對攜程業務前景感樂觀，相信待公司於海外的業務回復正常後，可再進一步向好。

攜程集團成立於１９９９年為全球一站式旅行平台，整合了一套完整的旅行產品及服務以及

差異化的旅行內容。經營一系列品牌，包括攜程（Ｃｔｒｉｐ）、去哪兒（Ｑｕｎａｒ）、Ｔｒ

ｉｐ﹒ｃｏｍ及天巡（Ｓｋｙｓｃａｎｎｅｒ）。

對於近期市場對新股欠炒作風氣，參考第二上市的半新股百度（０９８８８）股價欠支持而

「潛水」跌穿上市價，或致市場憂慮同為第二上市的攜程將步百度後塵。惟黃偉康認為，不擔心

相關問題，指出最近新股欠市場支持，投資氣氛較為淡，但他相信攜程所含復甦概念，將為其帶

來較大支持，加上對其業務表現有信心，因此認為該股值得認購，更可作長線部署。他亦建議可

以孖展認購，預料該股或較少人認購，變相提高中籤率，孖展認購風險降低。（ｊｃ）

