《談國論企－黎偉成》油氣煤電前二季增產提速啟示佳

《談國論企》中國規模以上的原油、天然氣、工業原煤及電力等能源企業，於２０２１年１

－２月增產普見明顯提速，反映出政府防控新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情達效使經濟重納復

甦軌道，促工商服務各業的能源耗用回復常態甚至有所提升。國家加促以國內大循環和國內外雙

循環，加上推出內需側配合供給側的經濟政策，料經濟今年會進一步提質重量發展，對能源需求

更為殷切。



＊天然氣生產和進口快增顯側重潔淨能源＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２１年１－２月份能源生產情況》的資料，規模以上能

源工業生產的四個大項生產和進口情況，有相對明顯的改善。

惹人注目的，仍然是（一）天然氣的生產和進口，於２０２１年１－２有相對快速的增長，

特別是（１）產量，所達３４８億立方米，同比增長１３﹒５％，而結合２０１９年所增之

２２﹒５％計算，使兩年的平均增長達１０﹒７％。天然氣產量於１－１２月份累計１８８８億

立方米的同比增長，持平於２０１９年全年的９﹒８％升幅。

和（２）進口天然氣於２０２１年１－２月份累計１０８０萬噸同比增長１７﹒４％，相對

於２０２０年１－２月份進口１７８０萬噸的２﹒８％升幅，高１４﹒６個百分點之普。

天然氣的生產與進口保持較快的增長速度，當然與市場需求持續增加有關，而國家最近多年

政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是發展和耗用的重點，產量速增，顯政策取得預期良

性成效。

至於（二）原油，則保持穩增之態：（Ｉ）生產於２０２１年１－２月達３２０８萬噸，同

比增長０﹒４％，而２０１９年１－２月的增幅為４﹒１％，以此計兩年的平均增幅為２％。

原油生產延續２０２０年二季度至四季度的穩升之況，甚至有進一步改善，乃因（ｉ）中國

自３月起就控疫取得預期良性成效的復工復產復商復市，促國內生產總值ＧＤＰ於去年四季度增

６﹒５％，連同三季度增４﹒９％和二季度增３﹒２％，為連三個季度的上升，反映經濟在技術

和實質上重納復甦軌道，是為原油需求不斷增長的重要原因。

另一個重要因素，為（ｉｉ）油價即使在過去幾個月有所反彈，中國增加油產反映出原油需

求相當殷切：布蘭特原油現貨離岸價格於２０２１年２月２６日每桶６５﹒８６美元，較１月４

日的５０﹒３７美元環比上升３０﹒８％，相對於２０２０年２月２８日之５１﹒３美元，則同

比上升２８﹒３６％，便可見內地原油增產顯需求強烈，不因油價環比及同比皆大升而減產。

即使（ＩＩ）進口原油，於２０２１年１－２月份達８９５７萬噸同比增加４﹒１％，而

２０２０年同期則上升５﹒２％。



＊油電煤亦增產有良佳的經濟預示性＊



和（ＩＩＩ）加工原油，更是快增，於２０２１年１－２月份產量達１﹒１４２４億噸同比

增長１５％，結合２０１９年同期所增１０﹒６％計，兩年合計平均增長為５﹒２％。

看（三）原煤，以工業用為主的原煤產量在２０２１年１－２月份達６﹒２億噸同比增長

２５％，結合２０１９年同期所增１７﹒１％，兩年的平均增長為８﹒２％，亦快。

值得留意者，為（１）工業原煤產量由去年跌轉略升，反映出以製造業為主的工業復工好幾

個月，對各種各樣能源消耗日甚，需要增產以應付未來預期增耗要求，而這更是在（２）港口煤

炭綜合交易價格上升的情況底下增加生產和進口。凡此，皆有良性的啟示。

（四）電力行業，發電量於２０２１年１－２月份達１﹒２４２８億千瓦時的同比增長

１９﹒５％，成七連升，連同２０１９年前二月的９﹒７％升幅計，兩年均增４﹒７％，其中火

力發電兩年均增３﹒９％、風力增２１﹒９％，太陽能升１８﹒７％，核電增９﹒９％，而水電

減２﹒２％，此因天氣乾旱使水力發電難有大作為之所致。

能源的生產、加工和進口，皆屬「前瞻性」的供作將會使用者，油氣電煤之增，有良好啟示

性，不言而喻也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

