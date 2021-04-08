【債務風險】銀行間市場信用違約互換指數交易、清算業務今推出

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》全國銀行間同業拆借中心（交易中心）與上

清所發布《銀行間市場信用違約互換指數交易清算指引（試行）》，於即日起推出信用違約互換

指數交易、清算業務。

信用違約互換指數（ＣＤＳ指數）是一種來對衝信用風險的金融衍生產品，或可視作為一籃

子信用衍生工具的投資組合。

《指引》明確，交易中心提供ＣＤＳ指數的報價、交易、交易確認、估值及交易存續期管理

服務，組織市場參與者開展ＣＤＳ指數報價和交易，履行市場日常監測和統計職責。

上清所提供ＣＤＳ指數清算相關服務，包括初期組織市場參與者開展ＣＤＳ指數逐筆清算，

涵蓋信用事件清算結算、為ＣＤＳ指數合約提供參考估值服務及存續期管理等服務；未來將根據

市場發展情況適時推出ＣＤＳ指數集中清算服務。

此外，《指引》還明確ＣＤＳ指數的掛牌上市流程，首先是ＣＤＳ指數管理人向交易中心提

交ＣＤＳ指數掛牌上市相關材料；材料齊備後的五個工作日內，交易中心會同上清所對材料進行

審核和評估。

之後，審核和評估通過的ＣＤＳ指數，交易中心進行掛牌上市操作，上清所同步完成ＣＤＳ

指數的清算相關準備工作，並共同發布市場公告。

最後，市場參與者可自上市日起通過交易中心的本幣交易系統和上清所信用違約互換清算系

統開展該ＣＤＳ指數交易清算。

