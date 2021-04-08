《美元走勢－羅明立》美元技術走勢未轉壞，仍優先部署買入

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒９０ １０９﹒６３ １０９﹒７５

歐元╱美元 １﹒１８８１ １﹒１８６１ １﹒１８７２

英鎊╱美元 １﹒３７７１ １﹒３７３３ １﹒３７６８

美元╱瑞郎 ０﹒９３０２ ０﹒９２８６ ０﹒９２８８

美元╱港元 ７﹒７８５０ ７﹒７８３１ ７﹒７８３４

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《美元走勢》美聯儲公布會議紀要，委員們一致認為，經濟恢復程度遠遠未達到美聯儲的目

標，經濟和就業遠低於預期水平，目前的貨幣政策仍然適合，以進一步促進經濟復甦。美匯指數

先跌後回升，２０天線失而復得。美債１０年期收益率沒有大幅變動，美聯儲昨日（７日）公布

的議息顯示「鴿派」基調，會繼續執行現有的貨幣政策，預期利率將在一段時間內保持低位。

歐元區３月服務業ＰＭＩ公布值較預期值有顯著上升至４９﹒６，似乎受疫情嚴重打擊的服

務業已見好轉，封鎖措施對經濟的影響可能小於市場預期。歐元在直盤及英鎊交叉盤都有倉位調

整，歐元一度升至１﹒１９１５，但高位未能企穩。美元調整但預期經濟繼續會改善，技術走勢

未轉壞，仍優先部署買入。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒５０ １１０﹒５０ １０９﹒１０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８８０ １﹒１７８０ １﹒１９２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

