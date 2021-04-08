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即市新聞

08/04/2021 15:37

《美元走勢－羅明立》美元技術走勢未轉壞，仍優先部署買入

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒９０　　　１０９﹒６３　　　１０９﹒７５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８８１　　　１﹒１８６１　　　１﹒１８７２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７７１　　　１﹒３７３３　　　１﹒３７６８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９３０２　　　０﹒９２８６　　　０﹒９２８８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８５０　　　７﹒７８３１　　　７﹒７８３４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲公布會議紀要，委員們一致認為，經濟恢復程度遠遠未達到美聯儲的目
標，經濟和就業遠低於預期水平，目前的貨幣政策仍然適合，以進一步促進經濟復甦。美匯指數
先跌後回升，２０天線失而復得。美債１０年期收益率沒有大幅變動，美聯儲昨日（７日）公布
的議息顯示「鴿派」基調，會繼續執行現有的貨幣政策，預期利率將在一段時間內保持低位。
　　歐元區３月服務業ＰＭＩ公布值較預期值有顯著上升至４９﹒６，似乎受疫情嚴重打擊的服
務業已見好轉，封鎖措施對經濟的影響可能小於市場預期。歐元在直盤及英鎊交叉盤都有倉位調
整，歐元一度升至１﹒１９１５，但高位未能企穩。美元調整但預期經濟繼續會改善，技術走勢
未轉壞，仍優先部署買入。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０９﹒５０　　　１１０﹒５０　　　１０９﹒１０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１８８０　　　１﹒１７８０　　　１﹒１９２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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