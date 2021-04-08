《經濟通通訊社８日專訊》康希諾（０６１８５）宣布，重組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病
毒載體）（商品名稱為克威莎）已獲得智利公共衛生研究院（ＩＳＰ）的緊急使用授權。
（ｈｌ）
08/04/2021 12:05
【新冠疫苗】康希諾（６１８５）新冠疫苗於智利獲得緊急使用授權
《經濟通通訊社８日專訊》康希諾（０６１８５）宣布，重組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病
毒載體）（商品名稱為克威莎）已獲得智利公共衛生研究院（ＩＳＰ）的緊急使用授權。
（ｈｌ）
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