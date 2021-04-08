【夜期時段】即月期指最新報２８９８６點，跌３７點，低水２２點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９０１５點，跌８點，高水７點，

最新報２８９８６點，跌３７點，低水２２點，合約成交２５３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１０９６點，跌１６點，低水１３點，最新報１１０９７

點，跌１５點，低水１２點，合約成交１８０張。

