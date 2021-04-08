《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９０１５點，跌８點，高水７點，
最新報２８９８６點，跌３７點，低水２２點，合約成交２５３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１１０９６點，跌１６點，低水１３點，最新報１１０９７
點，跌１５點，低水１２點，合約成交１８０張。
08/04/2021 17:26
【夜期時段】即月期指最新報２８９８６點，跌３７點，低水２２點
《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９０１５點，跌８點，高水７點，
最新報２８９８６點，跌３７點，低水２２點，合約成交２５３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１１０９６點，跌１６點，低水１３點，最新報１１０９７
點，跌１５點，低水１２點，合約成交１８０張。
|中國故事08/04/2021
《神州經脈》中德元首通電 境外機構減持國債 滬指衝三千五不果
|財經熱話08/04/2021
友邦撐市港股重上二萬九關收飊333點 騰訊先跌後穩
|財經熱話08/04/2021
【攜程上市】攜程集團今日開招 黃偉康：看好復甦概念可孖展認購
|FOCUS08/04/2021
【FOCUS】出貨騰訊補「家底」 20年「押對寶」有啟示
|財經熱話08/04/2021
花旗：香港千萬富翁達51.5萬創新高 淨資產中位數1550萬
|開市Good Morning08/04/2021
林家亨：騰訊約610元入貨 短中長線皆可
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰