【攜程上市】消息指攜程（９９６１）國際配售已獲超額認購

《經濟通通訊社８日專訊》市場消息透露，首日招股的內地網上旅遊平台攜程

（０９９６１）國際配售已獲超額認購。

攜程計劃發行約３１６４萬股股份，當中７％在港公開發售，每股發售價最高３３３元，每

手５０股，入場費約１６８１７﹒７８元，並由今日起至下周二（１３日）招股，預期本月１９

日在掛牌。（ｙｗ）

