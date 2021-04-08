《經濟通通訊社８日專訊》市場消息透露，首日招股的內地網上旅遊平台攜程
（０９９６１）國際配售已獲超額認購。
攜程計劃發行約３１６４萬股股份，當中７％在港公開發售，每股發售價最高３３３元，每
手５０股，入場費約１６８１７﹒７８元，並由今日起至下周二（１３日）招股，預期本月１９
日在掛牌。（ｙｗ）
08/04/2021 17:21
【攜程上市】消息指攜程（９９６１）國際配售已獲超額認購
《經濟通通訊社８日專訊》市場消息透露，首日招股的內地網上旅遊平台攜程
（０９９６１）國際配售已獲超額認購。
攜程計劃發行約３１６４萬股股份，當中７％在港公開發售，每股發售價最高３３３元，每
手５０股，入場費約１６８１７﹒７８元，並由今日起至下周二（１３日）招股，預期本月１９
日在掛牌。（ｙｗ）
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