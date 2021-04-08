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08/04/2021 18:19

【攜程上市】攜程首日招股孖展暫錄逾３０億，超購約３﹒１倍

　　《經濟通通訊社８日專訊》內地網上旅遊平台攜程（０９９６１）今日起至下周二
（１３日）招股。綜合多家券商數據，截至下午６時暫借出約３０﹒３４億元孖展認購，以公開
發售部分集資約７﹒３８億元計超購約３﹒１倍。當中富途借出１３﹒３３億元、輝立借出
６﹒８億元、華盛證券借出３億元、耀才則借出３﹒２億元。
　　攜程發行約３１６４萬股，當中７％在港公開發售，每股發售價最高３３３元，集資額最多
１０５﹒３６億元；每手５０股，入場費約１６８１７﹒７８元，預期本月１９日在掛牌。
（ｙｗ）

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