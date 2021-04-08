《經濟通通訊社８日專訊》內地網上旅遊平台攜程（０９９６１）今日起至下周二
（１３日）招股。綜合多家券商數據，截至下午６時暫借出約３０﹒３４億元孖展認購，以公開
發售部分集資約７﹒３８億元計超購約３﹒１倍。當中富途借出１３﹒３３億元、輝立借出
６﹒８億元、華盛證券借出３億元、耀才則借出３﹒２億元。
攜程發行約３１６４萬股，當中７％在港公開發售，每股發售價最高３３３元，集資額最多
１０５﹒３６億元；每手５０股，入場費約１６８１７﹒７８元，預期本月１９日在掛牌。
（ｙｗ）
08/04/2021 18:19
【攜程上市】攜程首日招股孖展暫錄逾３０億，超購約３﹒１倍
《經濟通通訊社８日專訊》內地網上旅遊平台攜程（０９９６１）今日起至下周二
（１３日）招股。綜合多家券商數據，截至下午６時暫借出約３０﹒３４億元孖展認購，以公開
發售部分集資約７﹒３８億元計超購約３﹒１倍。當中富途借出１３﹒３３億元、輝立借出
６﹒８億元、華盛證券借出３億元、耀才則借出３﹒２億元。
攜程發行約３１６４萬股，當中７％在港公開發售，每股發售價最高３３３元，集資額最多
１０５﹒３６億元；每手５０股，入場費約１６８１７﹒７８元，預期本月１９日在掛牌。
（ｙｗ）
|香港政情08/04/2021
【答問大會】林鄭：下周三提交選舉制度修訂草案 不期望立會變「一言堂」
|中國故事08/04/2021
《神州經脈》中德元首通電 境外機構減持國債 滬指衝三千五不果
|財經熱話08/04/2021
友邦撐市港股重上二萬九關收飊333點 騰訊先跌後穩
|財經熱話08/04/2021
【攜程上市】攜程集團今日開招 黃偉康：看好復甦概念可孖展認購
|FOCUS08/04/2021
【FOCUS】出貨騰訊補「家底」 20年「押對寶」有啟示
|財經熱話08/04/2021
花旗：香港千萬富翁達51.5萬創新高 淨資產中位數1550萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰