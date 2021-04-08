【攜程上市】攜程首日招股孖展暫錄逾３０億，超購約３﹒１倍

《經濟通通訊社８日專訊》內地網上旅遊平台攜程（０９９６１）今日起至下周二

（１３日）招股。綜合多家券商數據，截至下午６時暫借出約３０﹒３４億元孖展認購，以公開

發售部分集資約７﹒３８億元計超購約３﹒１倍。當中富途借出１３﹒３３億元、輝立借出

６﹒８億元、華盛證券借出３億元、耀才則借出３﹒２億元。

攜程發行約３１６４萬股，當中７％在港公開發售，每股發售價最高３３３元，集資額最多

１０５﹒３６億元；每手５０股，入場費約１６８１７﹒７８元，預期本月１９日在掛牌。

（ｙｗ）

