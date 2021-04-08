【新冠疫苗】許樹昌籲港府放棄採購阿斯利康疫苗，考慮購強生疫苗

《經濟通通訊社８日專訊》歐洲藥品管理局及世衛均指，阿斯利康疫苗與血栓可能有關，但

好處仍大於風險。政府抗疫督導委員會專家顧問兼中大呼吸系統科講座教授許樹昌在一個電台節

目上表示，隨著更多資訊顯示，接種阿斯利康疫苗，有機會出現血栓的罕見副作用，而且對南非

變種病毒，只有約一成保護率，他個人不建議港府採購，認為不是好選擇。

許樹昌說，有藥廠正研究第二代疫苗，部份已經有第三期臨床數據，顯示可更好應付英國和

南非變種病毒，建議港府毋須急於買齊各款技術平台的疫苗，應繼續留意不同藥廠疫苗的保護率

。他又指，由美國強生藥廠研發、採用病毒載體技術的疫苗，只需打一針，並證實對南非變種病

毒有約五成保護率，如果有現貨，將是好選擇；港府亦可持續了解內地康希諾生物研發、使用腺

病毒載體技術的疫苗數據。



＊崔俊明倡減採購至少一半阿斯利康＊



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，歐洲當局已確立血栓為接種阿斯利康疫苗的罕見副作

用，尤其是腦靜脈和血小板的血栓，估計是與疫苗激活體內抗體引致。崔俊明指，從德國的呈報

數據來看，當地每１００萬人，就有１０人打阿斯利康疫苗後出現血栓，高於每１００萬人有２

至３人血栓的背景發病率，而且多發生在６０歲以下女性，因此要將這個罕見副作用，列入藥物

說明書，提示接種者。

他又說，港府早期計劃採購７５０萬劑阿斯利康疫苗，並預算在６至７月付運，認為當局應

考慮將採購量減少一半，但不應完全不購入。他解釋，港人對疫苗副作用或罕見副作用一般比較

敏感，可能不會接種阿斯利康疫苗，最終造成浪費；但由於現時供港的ＢｉｏＮＴｅｃｈ（復必

泰）疫苗，在臨床上未能確立對變種病毒有效，而科興就未有數據，所以不可以只依賴現有疫苗

。（ｈｙ）

