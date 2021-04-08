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08/04/2021 10:53

【答問大會】林鄭：下周三完善選舉制度修例草案提交立法會首讀

　　《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥在立法會答問會表示，如獲得行政會議通過，
下周三（１４日）會向立法會特別加開的大會，提交修訂選舉制度草案，讓大會首讀。
　　林鄭表示，綜合草案修訂５項主體法例和多條附屬法例，將涵蓋選委會界別分組的團體選民
、地區直選分區劃分、候選人提名辦法、投票辦法等，亦會依法規管操縱和破壞選舉的行為。由
於審議時間緊逼，當局會盡量配合立法會工作，具體做法會徵詢案委員會的意見。（ｈｙ）

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