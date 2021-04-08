《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會時表示，截至昨晚突破５０
萬人接種第一劑疫苗，佔整體７﹒５％，進度不算理想，考慮到本港有足夠的疫苗抵港及完善的
配套，卻難以吸引更多市民接種疫苗，呼籲議員想辦法提高接種率。
她又指正研究不同鼓勵接種方案，包括研究將「回港易」擴至廣東省以外地區。根據「回港
易」計劃，現時循廣東省及澳門返港，可獲豁免隔離１４日。（ｈｙ）
08/04/2021 11:20
【答問大會】林鄭：「回港易」擬擴展至廣東省以外地區
《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會時表示，截至昨晚突破５０
萬人接種第一劑疫苗，佔整體７﹒５％，進度不算理想，考慮到本港有足夠的疫苗抵港及完善的
配套，卻難以吸引更多市民接種疫苗，呼籲議員想辦法提高接種率。
她又指正研究不同鼓勵接種方案，包括研究將「回港易」擴至廣東省以外地區。根據「回港
易」計劃，現時循廣東省及澳門返港，可獲豁免隔離１４日。（ｈｙ）
|開市Good Morning08/04/2021
林家亨：騰訊約610元入貨 短中長線皆可
|剖析天下08/04/2021
蘇伊士運河堵塞一周 勢增通脹壓力
|剖析天下08/04/2021
馬國刺激措施充裕 有望支撐經濟增長
|財經熱話07/04/2021
沽騰訊2%股權套現逾千億元 Prosus股價急挫5%
|中國故事07/04/2021
《神州經脈》3月外儲降幅一年大 傳監管要求銀行縮表 A股走軟
|財經熱話07/04/2021
【揚帆起航】航運股炒復甦 潘鐵珊:中遠海控短線見頂中線仍望上
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰