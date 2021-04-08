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08/04/2021 11:20

【答問大會】林鄭：「回港易」擬擴展至廣東省以外地區

　　《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會時表示，截至昨晚突破５０
萬人接種第一劑疫苗，佔整體７﹒５％，進度不算理想，考慮到本港有足夠的疫苗抵港及完善的
配套，卻難以吸引更多市民接種疫苗，呼籲議員想辦法提高接種率。
　　她又指正研究不同鼓勵接種方案，包括研究將「回港易」擴至廣東省以外地區。根據「回港
易」計劃，現時循廣東省及澳門返港，可獲豁免隔離１４日。（ｈｙ）

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