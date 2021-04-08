【答問大會】林鄭：爭取本立法年度提交草案處理「起底」問題

《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥今日出席答問大會，民建聯葛珮帆表示，在反

修例風波期間，假新聞及假消息泛濫，以致有仇警情況出現，而在新冠肺炎疫情期間，亦有虛假

訊息抹黑疫苗接種等，關注政府何時立法打擊虛假訊息。

林鄭回應指，政府是假新聞最大受害者，她會親自關心假新聞及網上散播仇恨信息等問題，

政府會按部就班，參考外國做法，但未必趕及在今個立法年度提交相關法案。

民建聯葛珮帆在答問會上指出，政府每日都為假消息疲於奔命，詢問特首能否承諾在任內完

成規管假新聞工作。她指，目前會先做好涉及起底的《個人資料私隱條例》修定，爭取本立法年

度提交條例草案。



＊倘叫停沙嶺「超級殯儀城」影響大＊



民建聯陳克勤就批評，政府在北區興建遺體焚化爐等設施，將這個粵港澳大灣區的中心，變

成殯儀城，促請政府暫緩計劃。

林鄭回應指，明白社會近日關注有關議題，但強調使用土地有歷史因素，北區過去屬於邊境

地帶。她又提到，有關殯葬城項目已規劃１０年以上，並非全新項目，強調政府不是故意將殯葬

城放在北區，政府早前已在立法會成功申請撥款進行前期工程，「叫停項目影響好大」，亦不能

解決龕位不足這個民生逼切問題。林鄭承諾將要求建設部門考慮有關問題，但強調沒有說過會重

新檢視項目。（ｈｙ）

