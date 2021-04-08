【答問大會】林鄭：是時候重整公營部門減省人手，稱難跟國家速度

《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥在立法會答問會表示，以政府目前規模，是時

候檢視有無空間透過重整及其他方法，減省人手、提升效率，避免政出多門，否則每次加人手、

加資源及請顧問，難以持續。不過，她指回歸後無認真做公營部門改革，形容工程相當龐大，不

能低估難度。

她又指，香港學不到「國家速度」，指內地有其體制優勢，能一呼百應及眾志成城，但香港

是多元自由地方，不同人均可表達，學習「國家速度」有難度，但特區政府會用自己方法提速。

（ｈｙ）

