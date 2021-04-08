《經濟通通訊社８日專訊》經民聯張華鋒在行政長官答問會質詢時表示，香港證券市場被美
國無理打壓，加上面對周邊地區激烈競爭，要求回應會否簡化證券市場的上市機制，拆牆鬆綁，
吸引內地及海外資金在港設總部，令本港作為國際金融中心更具競爭力。
林鄭月娥表示，香港的交易所是獨立運作，政府當然支持所有有利吸引海內外公司來港上市
、又可拆牆鬆綁的工作，她相信由財政司司長領導的委員會，將會討論有甚麼工作可以配合，令
本港金融服務業更具競爭性。（ｂｉ）
08/04/2021 13:21
【答問大會】林鄭：支持有利海內外公司來港上市措施，加強競爭力
《經濟通通訊社８日專訊》經民聯張華鋒在行政長官答問會質詢時表示，香港證券市場被美
國無理打壓，加上面對周邊地區激烈競爭，要求回應會否簡化證券市場的上市機制，拆牆鬆綁，
吸引內地及海外資金在港設總部，令本港作為國際金融中心更具競爭力。
林鄭月娥表示，香港的交易所是獨立運作，政府當然支持所有有利吸引海內外公司來港上市
、又可拆牆鬆綁的工作，她相信由財政司司長領導的委員會，將會討論有甚麼工作可以配合，令
本港金融服務業更具競爭性。（ｂｉ）
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