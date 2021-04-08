《投資領域－譚家駿》中國市場迎均衡增長，整體回報料遜去年

《投資領域》相比之下，電商行業的市場競爭激烈，難以由單一企業壟斷。電商行業的業者

眾多，因此無企業可以獨霸市場。話雖如此，經過去年後，部分互聯網企業也許會採取更審慎的

增長策略，不再以「銀彈攻勢」擴展業務或吸引新用戶，這或利好企業的盈利表現。

此外，包括電動車等行業亦備受市場關注，不少市場人士更預測，電動車行業會重現１０年

前智能手機行業的增長。

作為長線投資者，我們會持續觀察電動車、軟件服務及雲端運算行業，需要判斷行業前景是

否像坊間想像般美好，同時分析企業是否具備經濟護城河。舉例而言，過往智能手機行業曾經迅

速增長，惟生產舊款電話的諾基亞和摩托羅拉最終卻沒落。

展望未來，半導體晶片及鏡頭將會成為智能手機行業的核心部分。而汽車電池及玻璃則將成

為電動車領域的核心，而我們亦有留意相關行業。我們對太陽能行業的看法相同，分別是我們認

為太陽能板的生產普及後，可能會造成供應過剩。

近年電動車股的升幅極大，但我們必須從長遠角度分析電動車企業的未來增長。舉例來說，

去年中國的電動車生產量達到１５０萬輛，同時政府宣布在２０２５年或２０３０年前將電動車

比例提高至２０％。儘管我們相信上述預測可靠，但這並不代表每間企業都可以錄得２０倍回報

。

因此，當市場聚焦特定主題時，我們必須保持審慎、突破常規及避免羊群心態。



＊周期股更具吸引力＊



而在疫苗順利推出及開始接種的幫助之下，我們相信２０２１年中國經濟將出現復甦，特別

是旅遊業和其他受到嚴重衝擊的行業有望收復失地，例如香港的旅遊業去年大跌９９﹒９％，行

業再繼續轉差的空間並不大。

我們預期，今年中國整體市場有機會迎來更均衡的增長，包括周期性股票及去年股價受重挫

的股票。而隨著經濟復甦，其他行業的股票亦會變得更具吸引力，而且這並不只限於某幾個行業

，與去年大部分回報集中於少數股票的情況不同。

２０２０年的市場情況略為反常，即使市場估值高企，但投資者仍然信心十足，然而，隨著

股價上升８０至１００倍的公司公布業績，我們將能判斷這些公司是否符合投資者的期望。

不過，我們並非認為中國和其他市場的股票價格必然會下跌，惟預計今年的回報可能會較去

年遜色，因此，在挑選股票時需要更加審慎。《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

