《缸邊麗評－熊麗萍》選股要選「真盈喜」

《缸邊麗評》上市公司陸續發布第一季盈喜，由於去年第一季新冠肺炎疫情已開始嚴重，經

濟活動及企業生產大受影響，而今年首季不少企業生意大旺，加上去年首季業績的低基數因素，

陸續有更多公司將發盈喜。然而，但大家宜選擇真正盈喜的公司；若只因為基數低的技術原因而

發盈喜則宜審慎，但航運、鋼鐵、耐用消費品等板塊，均有望發出真盈喜。



＊集裝箱航企可取＊



不過，航運股也要留意，只宜選擇以集裝箱航運業務為主的企業。去年以來的新冠肺炎疫情

已令令外貿活動減少，但不少貨輪根本無法泊岸，令可供運行的貨輪大減，運力供不應求，上月

蘇伊士運河運發生的貨輪擱淺事件，加上疫後對生活消費品需求大增，「一箱難求」的情況持續

，令運費在上半年仍向上。



＊中遠海運趁回調吸納＊



中遠海運控股（０１９１９）明顯受惠於航運費上升，集團預計截至今年３月３１日止三個

月股東淨利潤約１５４﹒５億元人民幣（高於２０２０年全年盈利９９﹒７億元的五成），亦較

去年同期淨利潤２﹒９２億元增加５２倍。

集裝箱航運市場持續向好，今年首季中國出口集裝箱運價綜合指數（ＣＣＦＩ）均值為

１９６０﹒９９點，較去年同期增長１﹒１３倍，與去年第四季度相比增長５３﹒８％。集團通

過增加運力及提升服務等措施，令航運收入價量齊升，盈利大幅增加。按預期業績計算，市盈率

降至１０倍以下，發布盈喜即時刺激當天股價上漲近三成，但估值仍吸引，消化盈喜消息之後，

仍可趁回調至１２元以下吸納。



＊首選海豐國際＊



筆者今年推介的另一隻航運股是海豐國際（０１３０８），集團從事集裝箱航運、貨運代理

等業務，同樣受惠於今次運力需求及運費上升，加上集團以亞洲區業務為主，區內疫後經濟回復

增長較歐美國家為快，對運力需求增加，而集團亦將於２０２２及２０２３年分別有１４及１３

艘新船交付，增加船隊以滿足區內的貿易上升需求，為未來業務提供增長空間。股價表現相對穩

定，海豐國際仍是筆者的首選，可續持貨。



＊入市宜控制注碼＊



乾散貨航運股價普遍亦於去年第三季開始上升，反映乾散貨航運運費的波羅的海指數升幅較

反覆，乾散貨航運需求及運費上升較集裝箱為低，令中遠海能（０１１３８）及太平洋航運

（０２３４３）股價亦只能反覆向上，尤其受油品運輸的價格影響較大，而石油需求回升幅度仍

不明朗，乾散貨航運股的吸引力不大。但大家亦需留意集裝箱航運費在高位料較反覆，現水平才

入市宜控制注碼。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者沒有持有上述股份

