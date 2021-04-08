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08/04/2021 08:23

【大國博弈】習近平同默克爾通電話：冀歐盟正確判斷實現戰略自主

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國家主席習近平７日應約同德國總理默克爾
通電話。習近平表示，當前，中歐關係面臨新的發展契機，也面臨著各種挑戰。中國發展對歐盟
是機遇，希望歐盟獨立作出正確判斷，真正實現戰略自主。希望德方、歐方同中方一道作出積極
努力，維護和推動中德、中歐合作健康穩定發展，為這個多變的世界增添更多確定性和穩定性。
默克爾表示，歐方在對外關係方面堅持自主，歐中加強對話合作，不僅符合雙方利益，也對世界
有利，德方願為此發揮積極作用。

＊希望德方保持開放，互利合作創造更多便利＊

　　習近平強調，要從戰略高度把握中歐關係發展大方向和主基調，相互尊重，排除干擾。中方
願同歐方一道努力，協商辦好下階段一系列重要政治議程，深化和拓展各領域務實合作，在氣候
變化等全球治理問題上加強溝通，共同踐行多邊主義。
　　他指出，中德務實合作克服新冠肺炎疫情影響及其他因素干擾，穩中有進，中國連續五年成
為德國全球最大貿易夥伴，體現了中德合作的韌性和潛力。中方願同包括德國企業在內的各國企
業共享中國新一輪開放發展帶來的機遇。希望德方保持開放，為兩國企業擴大互利合作創造更多
便利。推進科技、教育、文化、體育等領域交流。
　　習近平並指出，疫苗是用來防病救人的，中方反對將疫苗政治化或搞「疫苗民族主義」，願
同德方在內的國際社會一道，促進疫苗公平合理分配，支持和幫助廣大發展中國家獲取疫苗。
　
＊默克爾：德方願發揮積極作用，加強歐中對話＊
　
　　默克爾表示，歐方在對外關係方面堅持自主。當今世界面臨很多問題和挑戰，更加需要德中
、歐中合作應對。「歐中加強對話合作，不僅符合雙方利益，也對世界有利，德方願為此發揮積
極作用。」
　　德方願同中方一道籌備好新一輪德中政府磋商，盡快恢復人員往來，加強抗疫、氣候變化、
生物多樣性等領域交流合作，希望就疫苗公平分配、相互認證等問題同中方保持溝通。
　　美國、歐盟、英國與加拿大上月以新疆問題為由，聯手對中國官員實施制裁，中國亦隨即進
行反擊。歐洲議會取消討論中歐投資協定的會議，以示抗議。

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