【國務會議】李克強：拓寬個人醫保帳戶資金使用範圍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院總理李克強７日主持召開國務院常務

會議，確定建立健全職工基本醫保門診共濟保障機制的措施，拓寬個人帳戶資金使用範圍，減輕

群眾醫療負擔。會議指出，下一步要深化醫改，增強職工基本醫保互助共濟保障功能，將更多門

診費用納入醫保報銷，進一步減輕患者負擔。

會議確定，一是逐步將部分對健康損害大、費用負擔重的門診慢特病和多發病、常見病普通

門診費用納入統籌基金支付。政策範圍內支付比例從５０％起步，適當向退休人員傾斜，今後隨

基金承受能力增強逐步提高保障水平。

二是改進個人帳戶計入辦法。在職職工個人繳費仍計入本人個人帳戶，單位繳費全部計入統

籌基金；退休人員個人帳戶由統籌基金按定額劃入，劃入額度逐步調整到統籌地區實施此項改革

當年基本養老金平均水平的２％左右。



＊嚴查虛假住院、欺詐騙保等違法違規行為＊



三是拓寬個人帳戶使用範圍，允許家庭成員共濟，可用於支付在定點醫療機構就醫，以及在

定點零售藥店購買藥品、醫療器械和醫用耗材發生的由個人負擔費用，探索用於家屬參加城鄉居

民基本醫保等個人繳費。

四是加強醫保基金監督管理，完善稽核、內控等制度，嚴肅查處虛假住院、欺詐騙保等違法

違規行為，完善與門診共濟保障相適應的付費機制。

會議強調，各省級政府可設置三年左右過渡期，逐步有序實現改革目標。會議同時要求，要

同步完善城鄉居民基本醫保的門診統籌並逐步提高保障水平。

