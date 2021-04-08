《思前想後－郭思治》港股中期調整或完成，盼穩守十天廿天線

《思前想後》踏進四月份，大市確帶來驚喜，因恆指於首個交易日（１日）已初呈回穩訊號

。以恆指當日報收在２８９３８點計，即已初步成功重越１０天線（２８４７６點）及２０天線

（２８７２５點）。單從技術上看，只要恆指能繼續穩守在上述兩組平均移動線之上，形態該有

利於再進一步上試５０天線（２９２９７點）。嚴格而言，需待恆指再成功重越５０天線並穩守

其上後，大市方算真正的回穩。而自２月１８日高位３１１８３點開始之中期調整，亦該已止步

於３月２５日之低位２７５０５點。故目前最關鍵的是恆指能否再進一步重越５０天線（２９２

９７點）並穩守其上。另外的是，大市成交金額能否再重越２０００億元以上，直到目前止計，

大市近期成交金額一直在退減中。經驗告訴我們，升市如動力不配，升勢多會漸受規限。



＊騰訊估值不貴，阿里巴巴偏低＊



長假期前一眾新經濟股在資金追捧下大幅反彈。騰訊（００７００）高收至６５４元，技術

上已重越１０天線（６２２﹒５０元）、１００天線（６３３﹒６７元）及２０天線（６３５﹒

１７元）。只要買盤持續，該可伺機上試５０天線（６８４元）。由於騰訊現價市盈率僅３２倍

，以其業績仍處高增長中計，估值實不算貴。至於阿里巴巴（９９８８），以長假期前股價報收

在２２５﹒６０元計，技術上之表現仍稍偏弱。但由於阿里巴巴股價已初步重越１０天線（２２

４﹒６２）及２０天線（２２４﹒９４），該已初呈回穩之勢，只要買盤持續，技術上該可伺機

上試５０天線（２４１﹒１０元）及２５０天線（２４１﹒３５元），甚至挑戰１００天線（２

４４﹒５１元）。阿里巴巴現價市盈率僅２９倍，以新經濟股計，估值頗有偏低感。



＊疫情受控國航可取，中海外進可攻退可守＊



疫情受控之餘，內地旅遊業該可望逐步復甦，國航（００７５３）、南航（０１０５５）及

東航（００６７０）等均可受惠。從技術上看，以國航暫時表現較可取。另同程藝龍（００７８

０）之走勢亦不急促，雖早其受大市回調所累而一度急回，惟近期已見明顯反彈。另外，中海外

（００６８８）去年業績不俗，純利４３９﹒０４億人民幣。以每股盈利為４﹒０１元人民幣計

，伸值現價市盈率僅４﹒２倍，且息率達５﹒８厘，當具進可攻，退可守之中線吸納價值。

拉闊一點看，大市自去年９月２５日低位２３１２４點開始之大型中期升浪，至今年２月１

８日高位３１１８３點止計，經過逾２３周之上升後，累積升幅共達８０５９點。而自２月１８

日高位３１１８３點開始之回調，至３月２５日低位２７０５點止計，大市共回調３６７８點，

即共回調升幅８０５９點之４５﹒６％，論調整幅度確已可滿足一中期調整之所需。《香港股票

分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）

