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即市新聞

08/04/2021 08:57

【加碼調控】上海發現３﹒３９億元經營貸和消費貸被挪用於樓市

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海銀保監局公布，自３月１日起，上海銀
保監局選取轄內１６家銀行開展了經營貸、消費貸違規流入房市專項稽核調查，共發現１２３筆
、３﹒３９億元人民幣經營貸和消費貸涉嫌被挪用於房地產市場，同時還發現部分銀行首套房認
定不準確、數據填報不規範以及外部「助貸」機構違規問題突出等情況。
　　此外，上海銀保監還表示，上海地區１３５家商業銀行也已完成了個人住房信貸管理專項自
查工作，發現貸款用途違規、向主體結構未封頂房屋發放房貸、首付款資金核實不審慎、貸後資
料收集不完整等問題。但上海銀保監並未透露貸款違規具體數額。
　　上海銀保監局表示，將根據轄內商業銀行自查和監管稽核調查情況，要求銀行限時整改問題
貸款；對於違規獲取首付款資金、存在造假行為等申請個人住房貸款的借款人，應拒絕其房貸申
請，並作為失信行為信息報送上海市公共信用信息服務平台；對於經營貸、消費貸等信貸資金違
規挪用於房地產領域的，應及時採取實質性管控措施等。同時，上海銀保監局已將稽核調查中發
現的有關小額貸款公司、典當公司、房地產公司及房產經紀公司違規問題線索移交地方政府相關
部門，形成監管合力，共同打擊房地產市場違規行為。

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