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08/04/2021 09:06

【新冠肺炎】全國昨新增確診２４宗，本土病例１１例均在雲南

　　《經濟通通訊社８日專訊》據國家衛健委最新通報，昨日（７日）全國報告新增確診病例
２４例，其中境外輸入病例１３例（上海９例，內蒙古１例，江蘇１例，廣東１例，陝西１例）
，本土病例１１例（均在雲南）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
　　當日新增治愈出院病例９例，解除醫學觀察的密切接觸者３８１人，重症病例較前一日增加
１例。境外輸入現有確診病例１８６例（其中重症病例１例），現有疑似病例１例。累計確診病
例５３８４例，累計治愈出院病例５１９８例，無死亡病例。
　　截至昨日，全國現有確診病例２６３例（其中重症病例２例），累計治愈出院病例
８５４６６例，累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９０３６５例，現有疑似病例１例
。累計追蹤到密切接觸者９９４８５２人，尚在醫學觀察的密切接觸者７４２３人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１２６３８例。其中，香港特別行政區１１５３９例（出
院１１１６３例，死亡２０５例），澳門特別行政區４９例（出院４８例），台灣地區１０５０
例（出院１００４例，死亡１０例）。
　　全國報告新增無症狀感染者６例，其中境外輸入５例，本土１例（在雲南）；當日轉為確診
病例５例（境外輸入２例）；當日解除醫學觀察５例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感
染者２９１例（境外輸入２６６例）。（ｗｌ）

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