《股林淘金－林家亨》開元酒店（０１１５８）私有化可接納

《股林淘金》上年度新冠肺炎疫情影響下，酒店業是位首當其充地受影響的行業，雖說現時

疫苗開始接種，但整體行業前景仍然不明朗。開元酒店（０１１５８）剛公布２０２０年的業績

，盈利大幅下滑９０％到人民幣２０００萬，也可以說是預期之內。公司早前公布獲

Ｋｕｎｐｅｎｇ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ（要約人）提出自願有條件要約，收購其全部已發

行Ｈ股及內資股股份（已承諾不接納要約之股東所持股份除外），公司已就有關私有化及退市計

劃的綜合要約檔日前寄發，要約人每股Ｈ股要約價為１８﹒１５港元，較１月１８日停牌前收市

價１４﹒５６港元溢價約２４﹒７％，更重要的是要約價屬上市以來的歷史高位。這對於持有該

公司股份的股東而言，無疑是個套現離場好機會。

２０２０年業績顯示，開元酒店２０２０年收入下滑１７％至人民幣１５﹒９８億

（２０１９年：人民幣１９﹒２８億元），淨利潤下降８７％至約人民幣２６６０萬元

（２０１９年：人民幣２﹒０５億元），公司擁有人應佔利潤及全面收益總額由２０１９年同期

約人民幣２﹒０２億元減至約人民幣１９７０萬元，減幅約９０﹒３％。

股東大會及臨時股東大會將於４月１３日召開，以尋求股東通過批准私有化及退市計劃。Ｈ

股要約首個截止日期為４月１９日，最後截止日期為２０２１年５月１７日（假設要約於首個截

止日期在各方面已成為無條件）。股東宜把握機會贊成和接納要約。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

